FC Porto goleia Feirense em jogo emotivo para Sérgio Conceição

O FC Porto limitou-se este sábado a cumprir a mera formalidade da 4ª eliminatória da Taça de Portugal com um triunfo fácil sobre o Feirense (II Liga), por 5-1, num jogo de sentido único.Sérgio Conceição fez seis mudanças no onze (entraram Marchesín, Manafá, Fábio Cardoso, Uribe, Vitinha e Francisco Conceição) a pensar no jogo da Champions com o Liverpool. Mas foi a liderança de Otávio que conduziu a equipa à vitória.O capitão arregaçou as mangas e trabalhou muito, mantendo a equipa em alta rotação e sem cair na tentação de se acomodar às facilidades dadas pelo adversário. Cedo se percebeu que se ia tratar de um jogo de sentido único: o da baliza de Arthur. E as oportunidades de golo foram-se sucedendo. Francisco Conceição (4’) e Evanilson (7’) desperdiçaram ocasiões soberanas. Adivinhava-se o golo portista, que chegou pela cabeça de Uribe (15’). Veio da lesão com fome de bola e vontade de mostrar que pode ser opção na Champions.Os forasteiros revelaram dificuldades em sair a jogar. A bola atrapalhava. E de que maneira.Otávio estava imparável e acabou por bisar em seis minutos. Primeiro (39’) com um remate cruzado e, depois (45’), ao aproveitar uma recarga, após defesa incompleta de Arthur, a um seu cabeceamento.Na segunda parte, o Feirense esboçou uma reação, mas Marchesín fez uma defesa vistosa a remate de Petkov. Os dragões nem precisaram de acelerar. Bruno Onyemaechi ofereceu o 4-0 a Evanilson. E esta oferta acabou por ser retribuída por Vitinha, que perdeu uma bola à entrada da área e permitiu o tento de honra a Vargas.A defesa feirense tremia. Tanto que João Paulo travou Taremi em falta. Francisco Conceição recebeu a indicação, do próprio pai, para apontar o castigo máximo que traduziu no seu primeiro golo pela equipa principal. Houve um abraço entre pai e filho e um amuo de Taremi.Otávio assumiu a liderança do onze portista dentro do campo. E o capitão liderou pelo exemplo. Nunca deixou a equipa relaxar e marcou dois golos. Devia ter saído para a ovação, mas deixou o relvado a coxear e em dúvida para o jogo de LiverpoolNão é fácil jogar no Dragão, para mais quando se está numa divisão inferior. Mas os jogadores do Feirense revelaram erros básicos no futebol, nomeadamente na receção e passe. Percebe-se o nervosismo e juventude, mas não tantos erros.Hugo Miguel teve uma arbitragem tranquila, num jogo sem cartões amarelos. Bem ao assinalar a grande penalidade sobre Taremi por falta de João Pinto e ao mandar jogar num lance em que Francisco Conceição pediu um penálti.