Foi um FC Porto competente e seguro aquele que derrotou o Mafra (II Liga) e carimbou presença nos oitavos de final da Taça de Portugal.



Conceição avisou que não queria ouvir no final do jogo o chavão ‘houve taça em Mafra’ e a equipa levou isso a sério. Mesmo com Diogo Costa, Uribe, Pepê e Taremi no banco por opção, os dragões entraram praticamente a vencer.









