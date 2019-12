FC Porto impede Sérgio Conceição de falar sobre 'soco'

"Compreendo que é preciso encher chouriços durante a noite, mas não vai ser à custa desta conferência. Esta conferência é exclusivamente sobre a Liga Europa e é esse tema que tem de ser falado". Foi desta forma que Rui Cerqueira, assessor de imprensa do FC Porto, impediu Sérgio Conceição de abordar o caso da agressão a Pedro Ribeiro, técnico do Belenenses, durante o intervalo do jogo entre portistas e lisboetas, no passado domingo, no estádio do Jamor.Fê-lo durante a antevisão do jogo desta quinta-feira contar para o grupo G da Liga Europa, com o Feyenoord. Pouco antes, Sérgio Conceição já tinha evitado a questão durante a flash interview do canal que transmite a partida com os holandeses. "Vamos ver o impacto desse assunto no final deste jogo", disse Sérgio Conceição sem especificar se irá, efetivamente, esclarecer o que aconteceu.Sobre importância deste encontro, em termos financeiros e desportivos, para o FC Porto, o treinador dos azuis-e-brancos desvaloriza. "A nossa responsabilidade é sempre a mesma, que é a de ganhar os jogos. Trouxemos a decisão da nossa continuidade na Liga Europa para este jogo no Estádio do Dragão e queremos ganhar porque queremos estar presentes nos dezasseis avos de final", afirmou Sérgio Conceição."Foi uma fase de grupos difícil, mas esperamos todos estar contentes no final desta partida", acrescentou o técnico.Sérgio Conceição, caso se confirmem as alegadas agressões, incorre num castigo que pode ir dos 22 aos 273 dias (9 meses) de suspensão, de acordo com o regulamento disciplinar da Liga de clubes."Sabíamos, quando saímos da Liga dos Campeões, que muita gente iria tirar a importância à Liga Europa, mas agora parece que já tem valor", disse esta quarta-feira o defesa-central Pepe.