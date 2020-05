FC Porto já tem acordo com o PSG para a venda de Alex Telles

O FC Porto já tem acordo total com o PSG para a venda do lateral-esquerdo Alex Telles. O negócio de 25 milhões de euros (mais cinco milhões por objetivos) só será oficializado no final do campeonato, apurou oO atraso no anúncio da transferência deve-se ao facto de o FC Porto pretender contar com o brasileiro até ao final da época. Os dragões lideram o campeonato (faltam dez jogos) e ainda têm a final da Taça de Portugal para disputar com o Benfica. E Alex Telles, de 27 anos, é um dos esteios da equipa de Sérgio Conceição. Só esta temporada soma 40 jogos e dez golos em todas as competições. Na Liga tem um registo de 23 partidas e oito tentos.O FC Porto prefere arriscar o negócio para manter a equipa competitiva até ao fim da Liga. Isto sem esquecer que o título português vale a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões e um cheque superior a 40 milhões de euros.São precisamente estes últimos jogos que fazem com que o negócio não seja oficializado. Por um lado, o PSG, que se sagrou campeão francês mesmo depois do campeonato ter sido interrompido devido à pandemia de Covid-19, pretende aguardar para verificar que não há imprevistos (lesão).Alex Telles é o primeiro portista a ser negociado. As dificuldades económicas que os dragões atravessam fazem com que o clube esteja obrigado a vender e, sabe o, será muito contido e criterioso nas contratações. A formação do clube será sempre a prioridade para substituir os jogadores que saírem e só recorrerão ao mercado em situaçõesa excecionais."Não podemos fazer do futebol algo extraterrestre, nomeadamente com controlo absolutamente fora do normal", disse esta sexta-feira Sérgio Conceição, considerando que "há alguns exageros" nas medidas tomadas devido à Covid-19.José Fernando Rio (Lista C) candidato à presidência do FC Porto não poupou críticas a gestão de Pinto da Costa. E disse que, se vencer as eleições, cortará relações com o Benfica.