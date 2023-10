“Como em tantas outras noites, a sina do FC Porto é ter de jogar os clássicos com o Benfica em inferioridade numérica.” Foi assim que o FC Porto terminou a análise feita no seu site, logo na noite de sexta-feira, à derrota no clássico (0-1) com o Benfica.









As queixas foram este sábado reforçadas na publicação ‘Dragões Diário’. É referido que “a vítima foi Fábio Cardoso”, numa alusão à decisão do árbitro em expulsar o central por falta sobre Neres. Contudo, ao contrário do que fez o técnico Sérgio Conceição, não é mencionado que João Pinheiro tenha deixado passar em claro um alegado penálti de Trubin sobre Taremi.

A publicação destaca, sim, que “a forma como aconteceu” a derrota “não é surpreendente”. É destacado que “as últimas três derrotas perante os encarnados aconteceram sempre” com o FC Porto “a terminar o jogo com dez atletas em campo” e que “o cenário até poderia ter sido pior” se David Carmo tivesse sido expulso por travar Rafa, como parecia ser a opinião do VAR Artur Soares Dias.





Na sequência das queixas do FC Porto, o CM analisou os 18 clássicos frente ao Benfica, com Sérgio Conceição como treinador portista, desde 2017/18, nas várias provas. Em seis houve dragões expulsos e em quatro deles quem viu o vermelho foi um jogador das águias.