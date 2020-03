FC Porto lidera campeonato a voar baixinho ao vencer Santa Clara

Não foi uma tarde tão santa quanto possa parecer nem uma vitória tão clara quanto o resultado quer mostrar. Mas ainda assim foi justa a vitória do FC Porto na ilha de São Miguel. Isso e, mais tarde, o empate do Benfica permitem a ascensão à liderança da Liga. O melhor estava guardado para depois do jogo.A eficácia sobrepôs-se à consistência e o dragão, a voar baixinho, regressou ao continente com os três pontos na bagagem. E isso, nesta altura do campeonato, mais do que exibições de arregalar o olho, é o mais importante.A segunda parte do FC Porto foi melhor do que a primeira.O que não deve ser entendido como um grande elogio, pois no primeiro tempo a equipa de Sérgio Conceição esteve muitos furos abaixo do que é capaz. Para se ter uma ideia do quão desgarrada foi a atuação dos azuis-e-brancos, basta dizer que até ao golo marcado pelo defesa Wilson Manafá, aos 37’, o lance de maior perigo junto da baliza dos açorianos foi um desvio para o poste do defesa João Afonso, aos dois minutos, quase a trair o seu guarda-redes.Valeu então o lance de Manafá, que rompeu a linha defensiva do Santa Clara com uma aceleração e uma tabelinha de toma-lá-dá-cá com Sérgio Oliveira. Antes do 0-1, já a equipa local tinha voltado a acertar no poste, mas agora na baliza certa.Na segunda parte, o FC Porto entrou mais consistente. Mas ainda assim sem que tal implicasse o domínio do jogo. O Santa Clara, agora por Lincoln, voltou a atirar a bola ao ferro (de novo na marcação de um livre direto). Tudo em aberto.Reagiu o dragão. Uma saída descontrolada de Marco deu origem a um penálti a favor do FC Porto (falta sobre Otávio). Alex Telles também mostrou excesso de pontaria e... bola no poste. Pouco depois, também de bola parada, após livre de Sérgio Oliveira, Marcano atirou a contar.Foi o melhor momento do jogo, do ponto de vista do espetáculo. Uma aceleração do lateral criou o ponto de desequilíbrio. Sérgio Oliveira fez a tabelinha... e golo.O FC Porto mandriou na primeira parte. Foi para o intervalo a ganhar por 1-0, mas apenas à custa de um lance de inspiração individual. Coletivamente, não fez por isso.Carlos Xistra expulsou Manafá de forma precipitada (entrada rija sobre Costinha), mas logo a seguir, escudado pelo VAR, emendou a mão e trocou o vermelho pelo amarelo. Bem no penálti contra o Santa Clara.