O FC Porto terá, provavelmente, a missão mais difícil dos três grandes, ao ter calhado no grupo B, juntamente com os campeões espanhóis do Atl. Madrid, os ingleses do Liverpool e os italianos do Milan.Teoricamente, este será o grupo da morte da Liga dos Campeões. Os dragões vão agora reencontrar Diogo Jota, que está de pé quente na Premier League.