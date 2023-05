FC Porto obrigado a vencer para evitar festejos antecipados do Benfica

O FC Porto está este domingo obrigado a vencer na receção ao Casa Pia, na 32.ª jornada da I Liga de futebol, se quiser manter ainda esperanças de revalidar o título, depois de o Benfica golear o Portimonense.

Os 'encarnados', que comandam a prova com 83 pontos, mais sete do que os ainda campeões nacionais, foram golear a Portimão no sábado, por 5-1, e ficaram assim a uma vitória de festejar o seu 38.º campeonato, o que pode suceder já este domingo, caso os 'dragões' percam na receção ao Casa Pia, tranquilamente instalado no 10.º posto.

Além do jogo no Dragão, realce para a receção do Sporting de Braga ao Santa Clara, um jogo em que os 'arsenalistas', terceiros classificados, precisam de vencer para voltar à vantagem de quatro pontos sobre o Sporting, quarto, formações que ainda lutam pela última vaga para a Champions.

No outro jogo do dia, o Vitória de Guimarães pode reforçar o seu sexto lugar, que permite o acesso à Liga Conferência Europa, caso vença em Vila do Conde, podendo ultrapassar o Arouca, que apenas joga na segunda-feira.

- Sexta-feira, 12 maio:

Gil Vicente - Boavista, 3-1 (1-0 ao intervalo)

- Sábado, 13 maio:

Vizela - Famalicão, 0-0

Desportivo de Chaves - Paços de Ferreira, 2-0 (0-0)

Portimonense - Benfica, 1-5 (1-3)

Sporting - Marítimo, 2-1 (0-1)

- Domingo, 14 maio:

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 15h30

Sporting de Braga - Santa Clara, 18h00

FC Porto - Casa Pia, 20h30

- Segunda-feira, 15 maio:

Estoril Praia - Arouca, 20h15