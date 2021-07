Sebastian Soto é o novo reforço do FC Porto

O FC Porto oficializou este sábado a contratação do avançado Sebastian Soto por empréstimo do Norwich, válido por uma temporada e com opção de compra. Tal como Record havia avançado , o internacional norte-americano de 20 anos irá rumar à equipa B dos dragões e pode pontualmente treinar com o plantel principal, inclusive nesta pré-época.Soto traz consigo argumentos de peso, que, claro, aguardam confirmação: golos nos escalões jovens da seleção norte americana, sobretudo no Mundial de sub-20 (quatro golos em cinco jogos) e já internacional A pelos Estados Unidos. Além de que soma três jogos na Bundesliga, pelo Hannover. No Dragão, vai ter a equipa B como porta de entrada, mas com via aberta para subir no ‘elevador’ operado por Sérgio Conceição.A contratação de Soto enquadra-se na filosofia adotada pela SAD portista no que ao reforço da equipa B diz respeito. Além de aproveitar os valores de formação, num contexto competitivo intenso, a ideia é detetar um pouco por todo o mundo valores de elevado potencial.