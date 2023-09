FC Porto pede repetição do jogo com o Arouca pela reação do árbitro à falha do VAR

O FC Porto formalizou um documento de protesto, com 84 pontos, ao Conselho de Justiça, sobre o jogo no dragão frente ao Arouca. Os 'dragões' exigem a repetição do jogo por considerarem que o que está em causa não é a falha no sistema de Vídeo-Árbitro (VAR), mas sim a forma como o árbitro da partida reagiu a essa 'falha' ao recorrer ao Áudio-Árbitro (AAR), para reverter uma situação que o FC Porto diz ser uma decisão capital para o jogo."Um árbitro que anula a marcação de um penálti mediante apelo a um sistema VAR com deficiências sistémicas tais que no estádio o transformam numa espécie de AAR (Áudio-Árbitro) incorre em erro na aplicação das Leis do Jogo", pode lêr-se no ponto 22 do documento redigido pelos 'dragões'.