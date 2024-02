FC Porto pode reduzir para quatro pontos desvantagem para Benfica e Sporting

O FC Porto tem esta segunda-feira a oportunidade de se aproximar dos dois primeiros da I Liga de futebol, Benfica e Sporting, caso vença em casa do Arouca, em jogo da 21.ª jornada da prova.

Depois de o campeão nacional Benfica ter empatado 2-2, no domingo, em casa do Vitória de Guimarães, sendo igualado no comando pelo Sporting, que goleou o Sporting de Braga por 5-0, o FC Porto, atual terceiro, pode reduzir para quatro pontos a desvantagem para os dois comandantes, embora os 'leões' contem menos um jogo disputado.

Pela frente, os 'dragões', que na última ronda empataram em casa 0-0 com o Rio Ave, vão ter uma equipa em bom momento na temporada, o Arouca, que ocupa o oitavo lugar e vem de três vitórias consecutivas para o campeonato.

A ronda completa-se na terça-feira, com a receção do Gil Vicente ao Vizela.

Resultados e programa da 21.ª jornada:

- Sexta-feira, 09 jan:

Estrela da Amadora -- Portimonense, 3-0

- Sábado, 10 fev:

Farense -- Famalicão, 1-1

Moreirense - Desportivo de Chaves, 1-0

Boavista - Estoril Praia, 2-1

- Domingo, 11 fev:

Rio Ave - Casa Pia, 1-0

Sporting - Sporting de Braga, 5-0

Vitória de Guimarães - Benfica, 2-2

- Segunda-feira, 12 fev:

Arouca - FC Porto, 20:15

- Terça-feira, 13 fev:

Gil Vicente -- Vizela, 15:30