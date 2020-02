FC Porto prepara ataque ao Benfica com rotatividade na Taça

Sérgio Conceição já está a pensar no clássico com o Benfica (sábado, às 20h30) e vai revolucionar a equipa na partida com o Ac. Viseu, no jogo de terça-feira da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.Depois de arriscar tudo no jogo com o V. Setúbal (triunfo por 4-0), na qual alinharam três jogadores à bica de amarelos (Alex Telles, Corona e Soares se tivessem visto um cartão amarelo falhavam o clássico), Sérgio Conceição mantém o foco na Liga e naquele que é, até agora, o jogo mais importante do FC Porto. Só um triunfo portista frente ao Benfica pode alimentar o sonho de chegar ao título, pois a equipa tem, neste momento, um atraso de sete pontos.O facto de a partida da Taça ser disputada em duas mãos e de o segundo jogo se realizar no Dragão (dia 12 de fevereiro) leva Conceição a arriscar tudo na Liga. Assim, Marchesín, Alex Telles, Corona e Soares são apenas alguns dos que devem ser poupados frente ao Ac. Viseu. Estas mudanças, operadas por Conceição, vão permitir a utilização dos mais jovens e menos utilizados no plantel, como os casos do guarda-redes Diogo Costa, Diogo Leite, Tomás Esteves, Vítor Ferreira e Fábio Silva.Conceição não deu descanso ao plantel, apesar da goleada no Bonfim, mas continua sem poder contar com quatro lesionados. Pepe e Nakajima (realizaram tratamento e ginásio), enquanto Danilo e Aboubakar fizeram apenas tratamento. Os dois primeiros preparam um regresso à equipa, podendo ganhar alguns minutos de competição no Fontelo a pensar no jogo com o Benfica.