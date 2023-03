Galeno e Evanilson, jogadores do FC Porto, estão em contrarrelógio para recuperarem a tempo do jogo de sábado, em Chaves. Ambos saíram com problemas físicos no encontro da Champions com o Inter (semana anterior) e já não estiveram em campo com o Gil Vicente (domingo passado). Têm dado boas indicações mas só no dia do jogo saberão se podem ser opção para Sérgio Conceição, que já não vai poder contar com os castigados Uribe e João Mário (expulsos no último jogo da Liga).









