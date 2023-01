FC Porto procura segurar segundo lugar e manter-se a cinco pontos do líder Benfica

O FC Porto procura este sábado segurar o segundo lugar na I Liga portuguesa e manter-se a cinco pontos do líder Benfica, na visita ao Casa Pia, em jogo da 15.ª jornada.

No Estádio do Jamor, casa emprestada dos 'gansos', os campeões nacionais procuram, a partir das 20h30, imitar os triunfos de Benfica (1-0 em casa com o Portimonense) e de Sporting de Braga (4-0 no terreno do Santa Clara).

O FC Porto está, provisoriamente, a oito pontos do Benfica e a dois do Sporting de Braga, visitando o surpreendente Casa Pia, que está no quinto lugar no ano de regresso à I Liga.

Em caso de triunfo, o Casa Pia poderá ultrapassar provisoriamente na quarta posição o Sporting, que apenas joga no domingo em casa do Marítimo, 17.º e penúltimo classificado.

O Vitória de Guimarães, a três pontos do Casa Pia, recebe às 18h00 o Rio Ave, oitavo e que pode ultrapassar na classificação o Portimonense.

No primeiro encontro do dia, marcado para as 15h30, o Arouca, nono em igualdade com os vila-condenses, recebe o Estoril Praia, 13.º, com 16.

Programa da 15.ª jornada:

- Quinta-feira, 05 jan:

Santa Clara - Sporting de Braga, 0-4

- Sexta-feira, 06 jan:

Benfica -- Portimonense, 1-0

Famalicão -- Vizela, 2-1

- Sábado, 07 jan:

Arouca - Estoril Praia, 15:30

Vitória de Guimarães - Rio Ave, 18:00

Casa Pia - FC Porto, 20:30

- Domingo, 08 jan:

Paços de Ferreira - Desportivo de Chaves, 15:30

Marítimo - Sporting, 18:00

Boavista - Gil Vicente, 20:30