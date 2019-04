Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto procura vencer em Portimão e pressionar Benfica

Encarnados apenas entram em campo no domingo frente ao Vitória de Setúbal.

07:11

O FC Porto pode este sábado reassumir a liderança na I Liga de futebol, na visita ao Portimonense, e voltar a colocar pressão no rival Benfica, que apenas joga no domingo, na 29.ª jornada.



A seis jornadas do final, 'dragões' e 'águias' discutem 'taco-a-taco' o título de campeões, com vantagem para o Benfica, apesar dos mesmos 69 pontos, por deter melhor diferença de golos.



Este sábado, em Portimão, a equipa de Sérgio Conceição, que continuará sem o central Felipe, a cumprir um segundo jogo de castigo, defronta um adversário que em casa venceu os rivais Sporting (4-2) e Benfica (2-0), e empatou com o Sporting de Braga (1-1).



A equipa algarvia, treinada por António Folha, não vence, no entanto, há três jornadas, numa das quais com uma derrota em Portimão frente ao Moreirense (2-0), a equipa sensação da I Liga (na quinta posição).



O FC Porto, que viajou para o Algarve com 24 jogadores, tem agora quatro vitórias consecutivas, depois de ter perdido com o Benfica em casa, e chega ao jogo deste sábado, às 18h00, no rescaldo da derrota fora com o Liverpool (2-0), na Liga dos Campeões.



Pouco depois de os 'dragões' jogarem, entra em ação o Sporting, a oito pontos de Benfica e FC Porto, que visita o Desportivo das Aves (20:30), comandado por Augusto Inácio, apenas a três pontos da linha de descida.



Os jogos deste sábado têm início com a receção do Santa Clara (8.º) ao Moreirense (5.º), num momento em que a equipa de Moreira de Cónegos luta com o Vitória de Guimarães pela quinta posição.



O líder Benfica apenas entra em campo no domingo, três dias depois de ter vencido em casa o Eintracht Frankfurt (4-2) na Liga Europa, diante do Vitória do Setúbal, no Estádio da Luz, a partir das 20h00.



Resultados e programa da 29.ª jornada:



- Sexta-feira, 12 abr:



Desportivo de Chaves -- Belenenses, 2-2



- Sábado, 13 abr:



Santa Clara -- Moreirense, 15h30



Portimonense -- FC Porto, 18h00



Desportivo das Aves -- Sporting, 20h30



- Domingo, 14 abr:



Rio Ave -- Vitória de Guimarães, 15h00



Marítimo -- Feirense, 15h00



Boavista -- Nacional, 17h30



Sporting de Braga -- Tondela, 17h30



Benfica -- Vitória de Setúbal, 20h00