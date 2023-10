FC Porto punido com interdição do Dragão por um jogo e multas de 8.670 euros

O FC Porto foi punido pelo Conselho de Disciplina com um jogo de interdição do Estádio do Dragão e multas no valor de 8.670 euros, no seguimento de factos ocorridos na visita ao Moreirense, na 1.ª jornada da Liga Betclic.Uma parte do castigo, que decorre do processo disciplinar n.º 8 2023/24, surge de ilícitos relacionados com "Inobservância qualificada de outros deveres", artigo 118.º do Regulamento Disciplinar que penaliza os deveres incumpridos no artigo 35.º e que versa sobre questões de segurança. Por tal, os dragões foram sancionados com 1 jogo de interdição do recinto desportivo e 5.610 euros de multa.Além disso, os dragões foram também punidos à luz do artigo 182.º, n.º 2, que diz respeito a "Agressões graves a espectadores e outros intervenientes", por desrespeito do artigo 35.º do Regulamento Disciplinar e dos artigos 4.º e 10.º do Regulamento da Prevenção da Violência.De notar que, naquela partida, dois adeptos do FC Porto foram detidos depois do rebentamento de um petardo ter ferido duas crianças, uma delas com necessidade de tratamento hospitalar.