FC Porto quer empréstimo de Falcao

O avançado colombiano Radamel Falcao pode estar de regresso ao FC Porto, oito anos depois.

A imprensa francesa garante que os dragões já iniciaram conversações com o Mónaco, de Leonardo Jardim, para garantirem o empréstimo do jogador de 33 anos que deixou muitas saudades no Porto (72 golos em 91 jogos).





Depois de cinco épocas nos monegascos, mais passagens por Manchester United e Chelsea, o colombiano já terá dito ao Mónaco que quer sair.

A hipótese de rumar à China, possibilitando ao clube do principado um importante encaixe financeiro, era a opção mais provável, até à intromissão do FC Porto no negócio. Segundo o portal Le10Sport, a SAD azul-e-branca quer o empréstimo, mas também pretende que o Mónaco suporte parte do ordenado do jogador, na ordem dos 15 milhões de euros por temporada.

Esta seria uma contratação do agrado dos adeptos do FC Porto, uma vez que Falcao foi sempre um jogador muito acarinhado na Invicta.

A concretização deste negócio implicaria a saída de um ou mesmo dois nomes do ataque. O brasileiro Soares tem propostas da China enquanto o maliano Moussa Marega tem mercado em Inglaterra. Já André Pereira deve ser cedido a um clube da Liga.