O FC Porto tem a expectativa de encaixar 30 milhões de euros com os emprestados que não contam para Sérgio Conceição. A intenção, sabe o Correio da Manhã, é aliviar as contas por essa via, reduzindo a pressão para vender jogadores que o técnico considera indispensáveis, por um lado, e ganhando maior margem para atacar os reforços desejados, por outro.









