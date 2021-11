Recuperar Pepe para os clássicos, bom. Para o jogo com o Atl. Madrid, ainda que com ligeiras condicionantes, no dia 7 dezembro, para a Champions, ótimo. Eis o sentimento dos responsáveis técnicos e clínicos do FC Porto perante o problema da gestão física do capitão de equipa









A questão dos centrais tornou-se uma forte dor de cabeça para Sérgio Conceição, neste final de ano. Com Marcano fora de combate (recupera de cirurgia), e Mbemba em final de contrato (não vai renovar), ter Pepe em pleno seria fundamental. Mas o jogador de 38 anos (a três meses de completar os 39) acusa o peso da idade. As recorrentes dores nos gémeos da perna esquerda resultam de fadiga acumulada. O problema de Pepe é crónico e com mais cargas físicas torna-se incapacitante, como sucedeu em Liverpool, quando teve de sair a meio da primeira parte.

Segundo sabe o CM, o plano é poupar Pepe o mais possível. Está fora dos próximos dois jogos, ambos para a Liga (V. Guimarães e Portimonense) e pode regressar na Champions, sendo depois avaliada a sua condição para os clássicos com o Benfica (Taça e Liga), perto do Natal.



Três ausências



Pepe, Marcano e Francisco Conceição, todos a recuperar de lesões, foram baixas no plantel do FC Porto no treino de sexta-feira. A formação azul-e-branca prepara a receção ao V. Guimarães, domingo (20h30), no Estádio do Dragão (12ª jornada do campeonato).





Semedo prioritário



Os vários problemas que afetam o eixo central da equipa tornam ainda mais urgente a intervenção no mercado de inverno, que reabre em janeiro. Rúben Semedo (Olympiacos) continua a ser prioritário.