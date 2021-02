FC Porto quer travar ponta final dos leões

As pontas finais do Sporting são um dos principais motivos de preocupação da equipa técnica do FC Porto, apurou o. Ao longo da temporada, os leões têm resolvido vários jogos a seu favor nos últimos minutos e os responsáveis portistas querem evitar que esse cenário se repita no clássico de sábado.Sérgio Conceição, sabe o, tem passado a mensagem aos jogadores de que é preciso manter concentração total ao longo de todo o jogo. O técnico não quer que se repita o desfecho da 1ª volta: a 17 de outubro de 2020, com a partida a aproximar-se do seu fim, o FC Porto vencia em Alvalade por 2-1, mas um golo de Vietto (entretanto transferido) aos 87 minutos valeu o empate 2-2. Os dragões voltaram a fraquejar já este ano, a 19 de janeiro, nos instantes finais da meia-final da Taça da Liga: Marega colocou os azuis-e-brancos na frente do marcador aos 79’, mas Jovane Cabral virou a eliminatória com um bis aos 86’ e 90+4’.O FC Porto não foi a única vítima do Sporting, que se tornou um especialista em vencer jogos para o campeonato nos minutos finais. Foi assim com Farense (10ª jornada - 1-0 aos 90+1’), Benfica (16ª ronda - 1-0 aos 90+2’) e Gil Vicente (18ª jornada - 2-1 aos 90+1’).João Pinheiro vai arbitrar o jogo entre FC Porto e Sporting (Artur Soares Dias será o VAR). É o 5º clássico da carreira de João Pinheiro, que esta época dirigiu a meia-final da Taça da Liga em que os leões venceram (2-1) os dragões.Frente ao Sporting, no jogo de sábado, o FC Porto vai repetir a estratégia da 1ª mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões frente à Juventus (vitória por 2-1): pressão alta e constante desde o primeiro minuto para manietar o rival.