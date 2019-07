FC Porto reage com "profunda estranheza" ao arquivamento do processo Cashball

O FC Porto reagiu esta quarta-feira ao arquivamento do processo de inquérito do caso Cashball pela Federação de Andebol de Portugal, manifestando "profunda estranheza" pela decisão, que, garante, foi tomada sem que os dragões tivessem sido ouvidos.Em comunicado, o FC Porto diz ainda que o clube tinha sido informado de que "as suas preocupações estariam a ser acauteladas" e que o processo só não conhecia novidades por estar a decorrer um processo judicial.Por fim, os dragões sublinham que este tipo de decisões não melhora "a imagem e a confiança no dirigismo desportivo e na Federação de Andebol de Portugal"."O FC Porto manifesta profunda estranheza relativamente à decisão de arquivamento do processo de inquérito disciplinar relativo ao caso "Cashball", comunicada no dia de ontem por parte da Federação de Andebol de Portugal.A decisão é tomada sem nunca se ter ouvido oficialmente o FC Porto, que teve o cuidado de remeter várias missivas sobre o tema àquela federação, e, num momento em que, vieram a público mais suspeitas sobre os protagonistas envolvidos e sobre os factos referenciados como passíveis de consubstanciarem grave atentado à verdade desportiva.A estranheza adensa-se sobretudo por ter sido sempre respondido ao FC Porto que as suas preocupações estariam a ser acauteladas e que a aparente inação da Federação de Andebol de Portugal apenas se devia ao facto de existir em curso um processo de investigação judicial que estaria a condicionar tudo o resto e do qual até já se constituíra assistente.Estranha-se por isso que, sem mais, e com um simples comunicado público se procure branquear acontecimentos que continuam a ser desvalorizados pela referida federação.Lembramos que, em casos similares, em sede de outras federações desportivas, foi sempre decidido prorrogar ou suspender os processos de inquérito no sentido de aguardar o desfecho dos processos judiciais associados.A imagem e a confiança no dirigismo desportivo e na Federação de Andebol de Portugal não melhoram com decisões como esta."