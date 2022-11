FC Porto recebe Arouca e Benfica vai à Póvoa de Varzim nos oitavos da Taça de Portugal

Taça de Portugal

Benfica e FC Porto, os dois primeiros classificados da Liga e simultaneamente maiores candidatos à conquista do troféu, só podem encontrar-se na final da Taça de Portugal, caso ganhem o direito desportivo de lá chegar. O sorteio dos oitavos de final da competição realizou-se esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, tal como os acasalamentos seguintes até ao último jogo, no dia quatro de junho.Ao Benfica saiu como parceiro o Varzim, da Liga 3, que nesta época já causou sensação ao eliminar o Sporting, por 1-0, num jogo realizado em Barcelos. Os poveiros querem agora jogar na sua própria casa.Já o FC Porto não descalça as pantufas, pois joga no Dragão. Mas terá de se aplicar perante um Arouca que está a fazer uma época tranquila: é 8º classificado no campeonato.Em função destes emparelhamentos, o cartaz maior da eliminatória é o dérbi minhoto entre o Sp. Braga e o V. Guimarães, duas equipas que, pelo potencial e pelo historial, têm aspirações legítimas a chegar ao palco da final, no Jamor, em junho.Varzim já eliminou Benfica, em 2007O Varzim venceu o Benfica (2-1) nos oitavos de final da Taça de Portugal, em 2007. O treinador do Benfica era Fernando Santos e Diamantino Miranda o dos poveiros