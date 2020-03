FC Porto recebe Rio Ave e Benfica no Bonfim em novo 'round' na luta pelo título

FC Porto e Benfica entram este sábado em campo, em mais uma etapa na luta pelo título de futebol, em que os 'dragões' recebem o Rio Ave e as 'águias' visitam o Vitória de Setúbal, na 24.ª jornada.

Os 'dragões' enfrentam o último terço do campeonato como líderes, uma posição que alcançaram na segunda-feira, em contraponto com o Benfica, que desceu para segundo, depois de vencer apenas um jogo em quatro na Liga.

No Bonfim, o Benfica, sem Gabriel ou André Almeida, lesionados, está proibido de perder pontos, frente a um adversário com o qual empatou já esta temporada para a Taça da Liga e que não contará desta vez com Éber Bessa, castigado.

O jogo no Bonfim tem início às 18h00, antes da receção do FC Porto ao Rio Ave, às 20h30.

Os vila-condenses, que não terão Filipe Augusto e Matheus Reis, castigados, não perdem há oito jornadas (cinco vitórias e três empates) e vencem sucessivamente fora há quatro rondas, mas no Dragão manda o FC Porto, um palco em que só o Braga conseguiu pontos.

Antes dos jogos dos dois candidatos ao título, a jornada 'oferece' o jogo entre Tondela (15.º) e Boavista (10.º), no Estádio João Cardoso, em Tondela, a partir das 15h30.

A jornada teve início na sexta-feira, com o Sporting de Braga a receber e vencer o Portimonense por 3-1, na estreia de Custódio como treinador dos 'arsenalistas', face à saída de Rúben Amorim para o Sporting, que no domingo recebe o último classificado, o Desportivo das Aves.

Programa da 24.ª jornada:

- Sexta-feira, 06 mar:

Sporting de Braga - Portimonense, 3-1 (2-0 ao intervalo)

- Sábado, 07 mar:

Tondela - Boavista, 15h30.

Vitória de Setúbal - Benfica, 18h00.

FC Porto - Rio Ave, 20h30.

- Domingo, 08 mar:

Belenenses - Famalicão, 15h00.

Moreirense - Marítimo, 15h00.

Gil Vicente - Santa Clara, 17h00.

Sporting - Desportivo das Aves, 17h30.

Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães, 20h00.