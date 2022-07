FC Porto recorre do castigo de dois jogos de interdição do Estádio do Dragão

O FC Porto vai recorrer do castigo de dois jogos de interdição do Estádio do Dragão, no Porto, que foi determinado na terça-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, anunciou esta quarta-feira o campeão nacional.

"O castigo de dois jogos de interdição fundamenta-se, apenas e só, no comportamento de elementos que não pertencem à estrutura do FC Porto. Os indivíduos em causa são funcionários de empresas contratadas para prestarem serviços neste tipo de eventos desportivos, tanto ao FC Porto, como a clubes concorrentes e à própria Federação Portuguesa de Futebol. Por isso mesmo, o FC Porto irá convictamente recorrer e reverter esta decisão", argumentam os 'azuis e brancos', através da newsletter 'Dragões Diário'.

Em comunicado, a secção profissional do órgão disciplinador federativo explicou ainda que sancionou os campeões nacionais com uma multa de 25.245 euros, por causa do "arremesso de objeto sem reflexo no jogo" e da "inobservância qualificada de deveres" durante o 'clássico' entre FC Porto e Sporting, da 22.ª jornada da I Liga, em 2021/22.