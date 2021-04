FC Porto recusou participar na Superliga Europeia, revela Pinto da Costa

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, revelou que o clube foi contactado pelos clubes que anunciaram a nova liga europeia. O responsável dos dragões não valoriza o movimento."Não são permitidas outras competições de clubes na união europeia" disse Pinto da Costa, esta manhã de segunda-feira, durante uma conferência de imprensa convocada para análise da situação financeira do FC Porto.Segundo Fernando Gomes, presidente do FC Porto SAD, o clube vai pagar. Empréstimo obrigacionista de 35 milhões de euros, no próximo mês de Maio, sem recorrer a uma operação bancária. O dirigente portista revelou, ainda, que o FC Porto deverá sair do 'Fair play financeiro' no final desta época."O Estado em vez de ajudar, ainda não devolveu 4,5 milhões de euros de IVA que nos é devido. Não vou dizer como se chama isto... Mas procurem na letra C no abecedário". Foi desta forma que Pinto da Costa respondeu, quando questionado pelos jornalistas sobre o apoio do estado aos clubes na sequência da crise pandémica.