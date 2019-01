FC Porto resolveu o pânico no estádio do Mar na "hora h"

Golo de Herrera não deu tranquilidade ao FC Porto. A 2.ª parte foi do Leixões, que forçou o prolongamento.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Na hora H. Depois do Bessa, Hernâni voltou a ser herói ao cair do pano e acabou com o pânico vivido pelo FC Porto no Estádio do Mar. O Leixões obrigou Sérgio Conceição a ir buscar as suas armas mais potentes e ficou a minutos de discutir a eliminatória em penáltis.



Para a sua segunda estreia 12 anos depois, Pepe não estaria a contar com tanta necessidade de suar. No onze, teve a companhia de Mbemba na lateral direita e Fernando na frente. E não foi displicência na entrada que a coisa se complicou.



O campeão nacional entrou forte num terreno em mau estado. Óliver e Herrera esticaram o eixo do meio-campo à área. Passe excelente do espanhol, receção e golo de classe do capitão azul. Só que o Leixões não deixou mal o seu hino e manteve sempre o brio e a entrega.



Se o Mar estava relativamente calmo na primeira parte, na segunda foi uma tormenta para o Dragão. O Leixões tomou o controlo das operações, foi causando arrepios e levou Conceição a recorrer ao banco - Militão foi opção para o miolo, na tentativa de evitar o pior. Não chegou. Uma belíssima jogada deixa a bola em Zé Paulo que, cheio de espaço, atira para um grande golo, levando ao rubro os leixonenses.



Sérgio sacou de Soares e Marega (Militão foi para a lateral direita), nenhum deles conseguiu evitar o prolongamento. Aí, o Dragão apertou. Viu um golo ser mal anulado e Herrera e Hernâni esbarrarem em Luís Ribeiro. Tudo antes de o mesmo Hernâni, na hora H, atirar para golo. Conceição eufórico. O Bessa repetido. Dragão nas meias-finais com o Sp. Braga.



"Objetivo é chegar à final e vencer"

"O Leixões é um adversário com muita qualidade a jogar em casa e quando demos espaço eles conseguiram marcar. O treinador deu-nos força no prolongamento. O objetivo é chegar à final e vencer a Taça de Portugal", disse Hernâni, que marcou o golo da vitória do FC Porto frente ao Leixões.



+ Heróis do Mar, nobre povo

Excelente resposta da equipa de Matosinhos, com grande falange de apoio. A forma como Conceição festejou o tento final - a proximidade com os adeptos leixonenses deu faísca - é espelho da luta que foi o jogo. Herrera (incansável) e Hernâni decisivos.



- Displicência e desperdício

A segunda parte do FC Porto é muito pobre. Nem a entrada de Militão - bem no cruzamento do golo - para o miolo deu estabilidade. André Pereira voltou a desperdiçar a oportunidade dada, Mbemba e Fernando também não estiveram em noite muito feliz.



Golo mal invalidado

O FC Porto marcou um golo, no prolongamento, perfeitamente legal, mas foi anulado por suposto fora de jogo. A culpa nem é diretamente de Capela - é do auxiliar Nelson Moniz -, porém, mancha uma exibição que estava a ser perfeitamente positiva.