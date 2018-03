Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto SAD fecha semestre com prejuízo de 23,9 milhões

Passivo do clube desceu 7,3 milhões de euros.

23:48

A FC Porto SAD fechou o primeiro semestre da época com prejuízo de 23,9 milhões de euros.



Este número representa menos 5,7 milhões do que no período homólogo.



Já o passivo desceu 7,3 milhões, para 380,3 milhões de euros.