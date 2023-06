O mercado está a mexer com os finalistas da Taça de Portugal, com os treinadores Sérgio Conceição (FC Porto) e Artur Jorge (Sp. Braga) a angariarem pretendentes para a próxima época.



E o jogo de domingo, pelas 17h15 no Jamor, vai ter um papel ativo no futuro dos dois treinadores. Sérgio Conceição sente que o seu ciclo no FC Porto está a chegar ao fim e o assédio do Nápoles, novo campeão italiano, pode ser o incentivo que pretende para deixar a Liga portuguesa.









