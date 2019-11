FC Porto tem noite feliz com goleada frente ao V. Setúbal

Não se tratou de uma serenata e a música até foi mais de ferrinhos - por três vezes, o FC Porto atirou a bola aos postes -, mas não será exagerado falar num passeio à chuva dos azuis-e-brancos na passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, com um cabaz que reuniu muito do ouro dos dragões, mas também algumas prendas do adversário. Há um momento claramente decisivo no encontro.Uma das joias do futuro, Diogo Costa, agarra a bola e executa uma reposição rápida para o ataque - Jesús Corona fica isolado e é derrubado por André Sousa. Expulsão, pouco depois da meia hora de jogo. O cenário iria piorar para os sadinos, logo a seguir - no livre, Alex Telles enviou uma bomba e Makaridze não a conseguiu agarrar, com Mbemba a fazer o 1-0 de cabeça.Se a tendência já era de superioridade portista, o cenário virou idílico. Por estes dias, no futebol, fala-se muito em Jesus e o homónimo Corona tratou de manter a tendência. A finta com que inicia o 2-0 vai direitinha para o YouTube - já a bola, foi para Otávio, que entregou a prenda a Fábio Silva, o menino dos 125 milhões. Mais um golo do avançado de apenas 17 anos.O intervalo chegava com a certeza do vencedor, faltava saber por quantos. Até porque o FC Porto não mais tirou o pé de acelerador - o tiro ao alvo dos primeiros minutos não resultou, mas logo surgiria o toque de Midas de Jesús Corona, num cruzamento que acaba em autogolo de Jubal. Pouco depois, mais um desastre sadino a colocar a bola no homem do jogo e o mexicano a assistir Marega para o 4-0 com que chegaria o apito final.Saíram Fábio Silva, Corona e Danilo, entraram Aboubakar, Soares e Nakajima - destaque para o japonês, que ainda atirou à barra. Mas o cabaz desta noite feliz dos dragões estava já completo. FC Porto nos oitavos da Taça de Portugal.Hildeberto Pereira saiu direto do Estádio do Dragão para o Hospital de S. João, após cair mal num lance, aos 78 minutos, que lhe terá causado uma lesão na clavícula. O sadino aguentou até ao final do jogo.