Correu bem o sorteio ao FC Porto, que tem nesta fase de grupos da Liga dos Campeões a oportunidade para acertar contas antigas. Nomeadamente com Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen.



As perspetivas da equipa de Sérgio Conceição de se apurar para os oitavos de final são boas. Do pote 2, saiu aos dragões uma equipa (o Atlético) com quem tem um histórico equilibrado.









