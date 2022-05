FC Porto vai processar Frederico Varandas: "Pura piromania mediática"

O FC Porto anunciou que irá "agir judicialmente" contra o presidente do Sporting, Frederico Varandas, após as declarações do último domingo."Face às declarações falsas e insultuosas proferidas ontem numa cerimónia pública, o Conselho de Administração da FC Porto - Futebol SAD e o seu presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, tomaram a decisão de agir judicialmente contra o presidente do Sporting Clube de Portugal. É à Justiça que compete avaliar ações graves - e reiteradas - de pura piromania mediática", pode ler-se em comunicado no site azul e branco.Em Carregal do Sal, o dirigente máximo dos leões havia reiterado , entre outras acusações, que "Pinto da Costa é um corruptor ativo". "Não é preciso a Justiça dizer o quer que seja para sabermos que o senhor Pinto da Costa é um corruptor ativo e alguém que deveria estar banido do dirigismo desportivo há décadas. Difícil é explicar a qualquer cidadão como é que uma pessoa apanhada a dizer isto não é condenada", frisou Varandas.