Foi pela margem mínima, mas valeu os mesmos três pontos. O FC Porto bateu o Arouca, na segunda-feira, e repôs os quatro pontos para o líder Benfica, quando ficam a faltar três jornadas para o fim do campeonato.



Nem a vitória do Benfica com o Sp. Braga nem o desgaste de 120 minutos da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal com o Famalicão condicionaram o FC Porto em Arouca.









