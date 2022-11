Vitória com classe, primeiro lugar do grupo e reabilitação do moral perdido na Liga. Um FC Porto de nível superior bateu o Atlético de Madrid na derradeira jornada do Grupo D da Champions e será cabeça de série no sorteio dos oitavos de final a realizar na próxima segunda-feira.



Os dragões vulgarizaram um pobre conjunto colchonero que até ao intervalo não encaixou mais golos porque o Oblak não deixou.