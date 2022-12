FC Porto vence Gil Vicente e está na meia-final da Taça da Liga

O FC Porto garantiu esta quarta-feira o apuramento para a meia-final da Taça da Liga de futebol, depois de vencer na receção ao Gil Vicente por 2-0, em jogo dos quartos de final da competição.

No Estádio do Dragão, o brasileiro Galeno, aos três minutos, inaugurou o marcador, com os 'dragões' a ampliarem a vantagem pelo iraniano Taremi, aos 68, numa altura em que o Gil Vicente já alinhava reduzido a 10 jogadores desde os 63, por expulsão de Danilo Veiga.

O FC Porto, que nunca venceu a Taça da Liga, vai defrontar agora o Académico de Viseu, da II Liga, na meia-final da competição, em jogo agendado para o dia 24 de janeiro, em Leiria.