Fc Porto vence Rio Ave e está a dois pontos do Benfica

O FC Porto reduziu este sábado para dois pontos a sua desvantagem em relação ao comandante Benfica, ao receber e vencer o Rio Ave por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da I liga de futebol.

O triunfo da equipa 'azul e branca', que chega à sexta vitória consecutiva na prova, foi construído ainda na primeira parte, com o golo do avançado espanhol Toni Martinez, aos 44 minutos.

Com esta vitória, o FC Porto reforça o segundo lugar, agora com 51 pontos, menos dois do que o comandante Benfica, que recebe na segunda-feira o Boavista, e mais cinco do que o Sporting de Braga, terceiro, que no domingo recebe o Arouca. Com esta derrota, o Rio Ave ocupa, para já, o 12.º posto, com 24 pontos.