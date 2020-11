FC Porto vence Santa Clara com 'tiques' europeus

Um golão de Luis Díaz permitiu ao FC Porto manter a embalagem europeia na Liga ao somar um triunfo sobre o Santa Clara, nos Açores.Sérgio Conceição procedeu a apenas uma alteração em relação ao jogo europeu com o Marselha (2-0) ao fazer entrar Taremi, uma estreia a titular na Liga, no lugar de Marega. O domínio do FC Porto esteve sempre patente. Mais posse de bola e sempre mais perto da baliza adversária, apesar de ter jogado na primeira parte contra o vento. No entanto, só conseguiu criar verdadeiras situações de perigo ao cair do pano da primeira metade.Primeiro, num lance em que Otávio ficou a pedir grande penalidade, por falta na área de Villanueva, que o árbitro, após consultar o VAR, mandou jogar, e, depois, no lance do golo de Luis Díaz, naquele que foi o único remate enquadrado com a baliza. Manafá arrancou pela direita, foi à linha e cruzou para o remate acrobático do colombiano. Um golo de classe mundial.Na etapa complementar, começou a sentir-se o cansaço europeu do FC Porto. A equipa encolheu-se um pouco e retirou intensidade ao seu jogo. Aproveitou o Santa Clara para crescer, mas nem Thiago Santana, o segundo melhor marcador da Liga, conseguiu incomodar Marchesín.Mesmo assim, os dragões dispuseram das situações mais perigosas para fazer golo. Umas por mérito próprio e outras oferecidas, como uma defesa disparatada de Marco Rocha. O triunfo dos dragões é incontestável, mas ficaram patentes algumas carências que não se notam na Champions.