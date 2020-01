FC Porto vence Sporting por um 'Tiquinho'

Foi por um Tiquinho assim. O detalhe da finalização voltou a fazer toda a diferença num clássico que teve um Sporting dominador e um FC Porto letal na hora H. Ou S, de Soares, que ganhou com a sua força aérea a batalha de Alvalade da qual o Dragão sai incólume para a guerra pelo título.Antes do duelo, a grande dúvida tinha o nome de Danilo, mas o médio foi escolha para o onze, ao lado de Uribe e atrás de Nakajima, que pretenderia dividir a batuta de maestro com o seu homólogo Bruno Fernandes num leão sem surpresas.Com o resultado da véspera do Benfica, Conceição tinha mesmo de acelerar na perseguição. Optou por um híbrido, dividido entre o jogo curto liderado pelo japonês e a profundidade de Marega. E logo a abrir, o maliano viu uma prenda de Corona e nem precisou de a receber assim tão bem - Max saiu da baliza e a bola acabou no 0-1.Perante um leão tão rapidamente ferido, o FC Porto sorriu em demasia - até o treinador cabeceava bolas no banco. A confiança a mais paga-se, habitualmente, muito caro. O Sporting subiu a pressão, projetou os laterais e Bruno começou a aparecer - com os remates a serem, contudo, bloqueados.Em tempos de Reis, voltaria a ser um guardião a ajudar nos presentes, num lance com tango de fundo. Marchesín tinha a confiança de pés de um Zidane e o Sporting viu ali Acuña para o sucesso. O argentino ganhou a bola na raça, tabelou com o compatriota Vietto e fuzilou o guarda-redes da sua própria seleção. Alvalade em euforia com o esforço, dedicação e a devoção do lateral. Leão por cima no final da primeira parte...... E no início da segunda! Silas ajustou as peças do miolo - Wendel à cabeça - e tomou conta das operações. Uma enxurrada ofensiva dos homens da casa que esbarraria na ineficácia e no azar. Vietto atirou ao poste - com um bombeiro em campo, imagine-se, a apagar uma tocha! -, Bruno falhou o que costuma acertar e Phellype também nunca deu com o alvo.Se era a ferro e fogo, o FC Porto chamou umas das suas principais armas - a força aérea por via das bolas paradas. Alex Telles bateu o canto e Soares matou o jogo à cabeçada. Coates ia respondendo também pelo ar, mas a barra mandou as aspirações por terra. O FC Porto até poderia ter aumentado as contas - aí Max brilhou -, mas o importante era manter o lucro. Aquele Tiquinho a mais."Faltam 19 jogos. Não dou como perdido o segundo lugar. A jogar assim vai ser difícil perder", disse Jorge Silas, técnico do Sporting.O treinador dos leões assumiu que perdeu a melhor equipa em campo. "Se tivermos de perder, que seja assim, a criar ocasiões e a jogar sempre para ganhar. Às vezes ,temos de ter uma pontinha de sorte", salientou. O primeiro golo sofrido logo nos primeiros minutos mereceu uma forte reprimenda: "Não podemos sofrer aquele golo, admito sofrer o segundo. Sabíamos que ia acontecer". No segundo golo do FC Porto (cabeceamento sem oposição de Soares), o posicionamento de Doumbia e Bolasie mereceram alguns reparos: "Têm de crescer mais nos lances de bola parada. Aumentar os níveis de concentração nestes lances."Sobre a possibilidade de ser superado no terceiro lugar, Jorge Silas garantiu que o Sporting "vai ultrapassar o Famalicão".A reabertura do mercado é vista pelo técnico da formação sportinguista como uma oportunidade para ter reforços que "aumentem a competitividade do plantel". "Esperamos por gente que nos ajude a aumentar a competitividade interna", frisa Silas.Sérgio Conceição deu os parabéns às três equipas e ao público presente em Alvalade e admitiu que o clássico foi o desafio mais complicado até ao momento na temporada. "Fomos uns justos vencedores perante um Sporting de grande qualidade naquele que foi o jogo mais exigente desta época", salientou o técnico portista.O treinador, ainda assim, considerou a vitória justa, apesar das oportunidades que o Sporting teve no segundo tempo: "Os campeões e as grandes equipas também se fazem de alguma sorte". Para Conceição, o segredo do triunfo em Alvalade acabou por ser a entrada de Luis Díaz. "Penso que ganhámos o jogo com a entrada do Luis Díaz, não porque o Nakajima estivesse mal. Meti o Marega no corredor direito e o Otávio mais no centro", destacou o treinador dos dragões.Ainda assim, Sérgio Conceição lamentou o golo sofrido perto do intervalo: "Controlámos o jogo até ao golo do Sporting. Não podemos sofrer um golo daqueles, num erro na nossa fase de construção". "Luta pelo título? Vamos olhando para a frente onde está o Benfica, mas este campeonato não é fácil e as equipas grandes podem perder pontos", concluiu.O final do jogo ficou marcado por um incidente entre Jesé Rodriguez e Otávio. O extremo espanhol do Sporting aproximou-se do médio brasileiro do FC Porto e teve deser separado pelos colegas e pelo staff de ambas as equipas.