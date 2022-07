FC Porto vence Tondela por 3-0 e sagra-se campeão da Supertaça Cândido Oliveira

O FC Porto venceu este sábado o Tondela por 3-0 e conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro.Foi Taremi quem inaugurou o marcador, aos 30 minutos. Três minutos depois, Evanilson aumentou a vantagem dos azuis e brancos ao marcar o segundo golo da partida.Já na segunda parte, depois dos 80 minutos, Taremi voltou a marcar e fez o terceiro golo do FC Porto.Com três golos, os Dragões conseguiram conquistar a 23ª Supertaça da história do clube. Esta é a terceira Supertaça conquistada com o treinador Sérgio Conceição ao comando dos azuis e brancos, que já tinha levado o FC Porto a vencer a competição em 2018 e 2020.