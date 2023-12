FC Porto visita Famalicão e pode igualar provisoriamente Benfica e Sporting

O FC Porto pode este sábado igualar provisoriamente Benfica e Sporting no topo da classificação da I Liga portuguesa de futebol, caso triunfe na visita ao terreno do Famalicão, em jogo da 12.ª jornada.

Após a derrota europeia em casa do FC Barcelona (2-1), os 'dragões' regressam ao campeonato em busca de mais um triunfo, que lhes permita igualar o líder Benfica, que visita no domingo o Moreirense (quinto), e o 'vice' Sporting, que recebe na segunda-feira o Gil Vicente (11.º).

Pela frente, num encontro com início marcado para as 18h00, o FC Porto terá o Famalicão, sétimo classificado, visitando um terreno em que venceu nas últimas três temporadas, com a última derrota a datar de 2019/20.

No último encontro do dia, o Casa Pia, 15.º posicionado, estreia no campeonato o treinador Pedro Moreira, após a eliminação na Taça de Portugal, defrontando em casa o Portimonense, 10.º.

Sem perder há quatro encontros e com três vitórias consecutivas, o Farense, oitavo colocado, recebe o Vitória de Guimarães, sexto e que vem de duas derrotas seguidas, num encontro que marca o centenário do Estádio de São Luís, em Faro.

À mesma hora, 15h30, o Rio Ave, 16.º, em lugar de acesso ao play-off de manutenção, recebe o Estrela da Amadora, 12.º, mas apenas com mais dois pontos.