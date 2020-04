Mourinho aceita desafio e marca golo após dar "voltas à bola". Veja as imagens

O treinador José Mourinho decidiu fazer um 'dizzy penalty', como quem diz... um penálti "tonto", após dar 10 voltas à bola. Sim, leu bem. Desafiado pela BBC, o treinador do Tottenham cumpriu a missão, mas no final não conseguiu esconder o "F*ck".



O desafio consiste em dar dez voltas à bola e depois conseguir com êxito marcar da linha dos 11 metros.



Jose Mourinho trying to take a dizzy penalty?! Oh go on then...



He joined in with the #BigNightSpin on #TheBigNightIn. Thank you so much if you donated.



