Feddal por quatro épocas no Sporting

Está confirmado. Zouhair Feddal vai ser reforço do Sporting para as próximas quatro épocas. O defesa internacional marroquino, de 30 anos, deixa o Bétis de Sevilha, onde está desde 2017, e chega a Alvalade por 3 milhões de euros.Foi o emblema andaluz que garantiu ontem a mudança. O central chega ao Sporting como sucessor natural de Jerémy Mathieu, que terminou a carreira após sofrer uma lesão.Tal como o francês, Feddal também é canhoto... e experiente. Tem 20 internacionalizações pela seleção de Marrocos (um golo) e uma carreira feita essencialmente em dois países: Espanha e Itália. Ainda júnior, representou o Mónaco (França), passando nos primeiros anos de sénior por clubes espanhóis de divisões inferiores. Em 2012/13 fez uma temporada no seu país natal, ao serviço do FUS Rabat, de onde deu o salto para o futebol italiano e para Parma, que o cedeu ao Siena e depois ao Palermo. Chegou a Espanha em 2015 para o Levante (uma época), seguiu-se o Alavés (uma época) e por fim o Bétis, onde realizou 61 jogos, tendo marcado cinco golos. É o primeiro reforço do Sporting para 2020/21.Rúben Amorim chega ao Dragão com o estatuto de treinador invicto em jogos da Liga portuguesa. Em 17 jogos ganhou 14 (8 pelo Sp. Braga) e empatou três (dois ao serviço do Sporting).O extremo leonino Jovane Cabral está no melhor momento da sua carreira. Marcou cinco golos nos últimos cinco jogos. A saber: Paços de Ferreira (1), Tondela (1), Belenenses SAD (2), Moreirense (0) e Santa Clara (1).O avançado Sporar está há quatro jogos sem marcar. Se não faturar no Dragão bate o recorde de jogos em branco (cinco) desde a chegada ao Sporting, em janeiro. Último golo foi frente ao Tondela há quase um mês (18/6).