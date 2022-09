Federação confirma: Rússia está fora do Euro 2024 de futebol

A seleção da Rússia, país que tem sido sucessivamente banido de eventos desportivos internacionais devido à invasão à Ucrânia, fica de fora do sorteio para a fase de qualificação do Europeu Alemanha 2024, anunciou esta terça-feira a Federação de Futebol Russa.

"A seleção russa não vai participar no sorteio da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, que se vai realizar a 09 de outubro em Frankfurt, na Alemanha", lê-se em comunicado.

Os dirigentes russos justificam o facto com "a decisão da UEFA, em fevereiro, de suspender a participação das seleções nacionais e clubes russos das competições que organiza".



A seleção russa já tinha sido impedido pela FIFA e pela UEFA de jogar o play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo do Qatar. Os clubes russos foram também proibidos de jogar a Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência. As medidas surgem como represália à invasão russa na Ucrânia.