Federação de Futebol dos EUA alcança acordo histórico de igualdade salarial

Um acordo histórico que alcança "igualdade salarial e define o padrão global para avançar no futebol internacional" foi estipulado entre a Federação de Futebol dos Estados Unidos, a Associação de Jogadoras da Seleção Nacional Feminina dos Estados Unidos e a Associação de Jogadores da Seleção Nacional de Futebol dos Estados Unidos concordaram num salário igualitário, avança a CNN.

"Estes acordos mudaram o jogo para sempre nos Estados Unidos e têm o potencial de mudar o jogo à volta do mundo", disse o Presidente de Futebol dos Estados Unidos da América (EUA), Cindy Parlow Cone. A Federação norte-americana vai ser a primeira no mundo a igualar o prémio monetário do Campeonato Mundial da FIFA às equipas que participam em campeonatos mundiais.

A Federação vai partilhar parte da receita de transmissão, de parcerias e patrocínios em 50/50 para a Seleção Nacional Feminina e para a Seleção Nacional (Masculina). O acordo inclui ainda áreas como viagens e igual qualidade de locais de jogo, cuidado de crianças, licença paternal, entre outras.

"Esperamos que isto desperte outros para a necessidade deste tipo de mudança, e que inspire a FIFA e outros ao redor do mundo para seguirem na mesma direção", admite Walker Zimmerman, membro do grupo de liderança da Associação de Jogadores da Seleção Nacional de Futebol dos EUA.





