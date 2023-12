Federação Inglesa acusa Rubiales de forçar beijo a futebolista filha de pai português

Debbie Hewitt, chamou a atenção da FIFA para o comportamento "desagradável e desnecessariamente agressivo" do dirigente no túnel de acesso aos balneários. Enquanto as futebolistas aguardavam a cerimónia de entrega das medalhas, Luis Rubiales "apertou a mão de todas as jogadoras e tocou no braço de algumas", de acordo com Debbie Hewitt.O relato da dirigente britânica mencionou um beijo "com força" do ex-presidente da RFEF a Lucy Bronze, defesa internacional inglesa, filha de pai português. Na mesma altura, Luis Rubiales "agarrou e acariciou" outra futebolista britânica, Laura Coombs, asseverou Debbie Hewitt.A 30 de outubro, Luis Rubiales recebeu a notificação da suspensão por três anos de todas as atividades relacionadas com o futebol nacional e internacional. Na quarta-feira, a Comissão Disciplinar da FIFA revelou ter-se sentido "tentada a impor sanções mais severas, face à gravidade dos incidentes em causa, bem como ao profundo impacto negativo que causaram".