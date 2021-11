"Feirense é como o Liverpool ou o Milan", diz Sérgio Conceição

"Olhamos para o Feirense da mesma forma que o fazemos para o Liverpool ou o Milan, é exatamente da mesma forma." Foi desta forma taxativa que Sérgio Conceição reafirmou o interesse do FC Porto na Taça de Portugal durante a antevisão do jogo deste sábado, no Estádio do Dragão, com a equipa de Santa Maria da Feira, e referente à quarta eliminatória da chamada prova-rainha do futebol português."A Taça de Portugal é a prioridade maior, até porque é o próximo jogo. É uma competição bonita e que eu gosto particularmente. Acontecem muitas vezes surpresas, pela motivação das equipas, mas estamos alertados e preparados para isso mesmo", acrescentou o treinador dos dragões.Depois do jogo de este sábado (20h15) com a equipa liderada por Rui Ferreira, o FC Porto defronta, na próxima quarta-feira em Inglaterra, o Liverpool, em encontro da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Sérgio Conceição recusa condicionar o jogo deste sábado com os fogaceiros por causa da partida seguinte: "A gestão que temos de fazer tem a ver com este momento. Com as viagens que os jogadores fizeram nos últimos dias, com os jogos que jogaram, mas a pensar nesta partida. O Liverpool vem depois. Tudo o que preparámos esta semana foi única e exclusivamente a pensar no Feirense", garantiu Sérgio Conceição.Referindo-se ao momento atual do plantel à sua disposição, o timoneiro azul-e-branco reconhece debilidades: "Há jogadores que estão no limite, em dúvida. O Marcano saiu do treino e acho difícil dar o seu contributo, o Pepe também está com dificuldades. O Wendell voltou, mas não está ainda a 100 por cento. Estes três jogadores dificilmente estarão no jogo com o Feirense", revelou.Sobre a pausa das seleções, Conceição mantém o tom crítico com que costuma abordar o assunto. "Faz com que não seja fácil preparar o jogo que se segue, pois os jogadores chegam em contextos diferentes."