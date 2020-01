Feirense repudia alegadas agressões da GNR a adeptos durante jogo

O CD Feirense - Futebol, SAD, lamentou e repudiou os atos de violência registados no final da partida deste sábado diante da UD Oliveirense, no Estádio Carlos Osório.



De acordo com um comunicado oficial da SAD do clube, a GNR terá, alegadamente, "carregado sobre os adeptos, sem que nada o justificasse, causando o pânico entre os presentes, incluindo mulheres e crianças".





"A Administração mostra-se solidária com os nossos adeptos, nomeadamente aqueles que tiveram de receber assistência hospitalar, e tudo fará para que se apurem as devidas responsabilidades", pode ler-se.