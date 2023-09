Feirense volta a jogar no seu estádio após acordo judicial entre o clube e a SAD

A equipa profissional do Feirense vai voltar a jogar no Estádio Marcolino de Castro na sequência de um acordo por via judicial entre o clube da II Liga de futebol e a SAD, anunciado esta segunda-feira em comunicado oficial.

O clube confirmou que "conseguiu lograr um acordo com a Clube Desportivo Feirense - Futebol SAD, o qual salvaguarda os interesses do Clube e procede ao levantamento da proibição das equipas da SAD" no acesso e utilização do Estádio Marcolino Castro e do complexo desportivo.

A direção do clube admitiu em comunicado que a sua "luta são os interesses do clube", e que, hoje, "mais uma vez", foi só isso que teve em conta.

O diferendo entre o clube e a SAD culminou, em junho passado, no impedimento das equipas sénior, sub-19 e sub-18 da SAD de acederem ao estádio e ao complexo de treinos, enquanto essa entidade não liquidar a dívida de 700 mil euros acumulada desde 2018.

A equipa da II Liga esteve impedida de realizar os seus jogos no Estádio Marcolino de Castro, recorrendo ao Estádio Carlos Osório, da Oliveirense, para o jogo da segunda jornada da competição, com o Penafiel, e ao Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da quarta jornada, com o Santa Clara.