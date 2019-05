Felipe anuncia que vai deixar o FC Porto

Felipe confirmou nas redes sociais que deixará o FC Porto este verão, embora sem revelar qual será o seu próximo clube - fala-se no Atlético Madrid. Numa publicação no Instagram, o central só deixou agradecimentos ao clube portista, onde passou as últimas três temporadas."Foram três anos a viver intensamente azul e branco com uma nova família que construí e que ficará marcada para o resto da minha vida! Só tenho a agradecer a todos os funcionários do clube, diretoria, presidente, aos místers e companheiros com quem convivi nesse período", referiu o internacional brasileiro, que considerou o FC Porto "o clube que mais defendi na minha carreira profissional.""Desejo a maior sorte no futuro para os que ficam. Estarei na torcida e serei grato eternamente!", finalizou."Foram 3 anos vivendo intensamente azul e branco com uma nova família que construí e que ficará marcada para o resto da minha vida! Só tenho a agradecer a todos os funcionários do clube, diretoria, presidente, aos místers e companheiros com quem convivi nesse período.

Um enorme carinho a todos os adeptos que se manifestam aqui e àqueles que ficam horas esperando na porta do CT ou estádio. Meu muito obrigado pelo reconhecimento e por tudo que fazem por mim!

O @fcporto me fez sentir em casa e viver grandes emoções, com conquistas, gols, duelos de Champions League, muita superação e entrega em campo... Virou o clube que mais defendi na minha carreira profissional e pude voltar a ser chamado para Seleção Brasileira e estrear representando meu país. Não há palavras para descrever o quanto aprendi e evoluí como pessoa.

Desejo a maior sorte no futuro para os que ficam. Estarei na torcida e serei grato eternamente! Obrigado Malta!"