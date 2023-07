As palavras de Rui Costa sobre a possibilidade de João Félix regressar ao Benfica foram muito bem acolhidas pelo avançado do Atlético de Madrid, apurou o CM junto de fonte próxima do jogador.



Com caminho barrado pelo treinador Diego Simeone, no processo de afirmação no clube da capital espanhola, Félix passa por um momento psicológico difícil.









