João Félix levou a sua vontade avante e vai jogar no Barcelona. O clube catalão reuniu as condições financeiras para receber o avançado, acabando com a esperança do Benfica em contar com o jogador por empréstimo do Atlético de Madrid.



A 18 de julho, Félix deu o passo decisivo, com uma declaração pública: “O Barcelona foi sempre a minha primeira escolha e adoraria juntar-me ao Barça.









Ver comentários